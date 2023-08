Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Einbruchsdiebstahl in Räumlichkeiten einer Spedition

Wissen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, den 09.08.2023 wurde in die Räumlichkeiten einer Spedition in Wissen, Alte Hütte, eingebrochen. Die Firma befindet sich in einem abgelegenen Industriegebiet. Der Zugang ins Gebäude erfolgte nach Aufbrechen eines Fensters. Im Innenbereich wurden verschlossene Bürotüren aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchwühlt. Entwendet wurde ein cremefarbener Tresor in einer Größe von 50 cm x 30 cm x ca. 70 cm, 50 - 70 kg. In dem Tresor befanden sich ein geringer Bargeldbetrag, diverse Unterlagen, Tank- und Kreditkarten.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen in der Nacht zum 09.08.2023 an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

