Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Wer hat den grauen Toyota gesehen

Kaiserslautern (ots)

Nach einem Auffahrunfall sucht die Polizei den Fahrer eines grauen Toyota RAV 4 mit französischem Kennzeichen. Der Unbekannte begann am Samstagabend in der Mainzer Straße mit seinem Kompakt-SUV Fahrerflucht. An der Kreuzung zur Donnersbergstraße kollidierte er gegen 20:30 Uhr mit einem Opel. Der Fahrer des Opel wartete an der roten Ampel, als ihm der Toyota ins Fahrzeugheck krachte. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unfallverursacher stadtauswärts. Der graue Toyota ist vermutlich vorne links beschädigt. Von dem Verantwortlichen ist bekannt, dass er eine Halbglatze sowie eine Brille trägt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

