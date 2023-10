Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Baugerät von Baustelle entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

12.09.2023, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten Ende September eine Baumaschine von einer Baustelle an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg und entkamen unerkannt.

Seit einigen Wochen finden Bauarbeiten an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung stadteinwärts statt. Die rechte Fahrspur ist für den Zeitraum der Bauarbeiten gesperrt und wird als Baustraße und Arbeitsraum genutzt. Am 21.September fanden im Bereich der Baustelle diverse Aufbruch- und Verfüllarbeiten statt. Gegen 11.00 Uhr wurde ein Vibrationsstampfer in der Nähe der Grauhorststraße durch Mitarbeiter an einem Grabenrand abgestellt. Gegen 16.00 Uhr wurde der Diebstahl der Baumaschine bemerkt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass unbekannte Täter mit einem Fahrzeug den gesperrten Bereich der Baustelle befahren und den Vibrationsstampfer eingeladen haben.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell