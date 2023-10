Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 25-Jähriger ohne Fahrerlaubnis aber unter Drogen unterwegs

Königslutter (ots)

Königslutter, B1

11.10.2023, 02.40 Uhr - 03.10 Uhr

Wegen gleich vier Delikten wird sich demnächst ein 25 Jahre alter Mann aus Königslutter vor Gericht verantworten müssen.

Der 25-Jährige war am Mittwochmorgen gegen 02.41 Uhr einer Polizeistreife aus Königslutter aufgefallen, als er in einem VW Touareg die Helmstedter Straße in Richtung Sunstedt befuhr.

Die Beamten wollten das Fahrzeug stoppen und dessen Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen.

Die Polizisten gaben dem Fahrzeugführer das Stopsignal mittels Top-Anlage des Funkstreifenwagens. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt jedoch mit unveränderter Geschwindigkeit fort. Daraufhin wurden zunächst der Frontblitz und als das ebenfalls keine Wirkung zeigte das Blaulicht des Funkstreifenwagens hinzugeschaltet. Der Fahrzeugführer reagiert dennoch nicht auf die gegebenen Signale.

Nach Durchfahren der Ortschaft Sunstedt beschleunigte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug stark, und befuhr die Bundesstraße 1 vorerst weiter in Richtung Helmstedt. Anschließend bog er auf die L 641 in Richtung Lelm ab. Dabei wurde das Fahrzeug weiter beschleunigt und erreichte am Ortseingang Lelm eine abgelesene Geschwindigkeit von circa 150 Km/h.

Die Beamten forderten über Funk Verstärkung für die Verfolgung an. Die Fahrt ging weiter über die L 641 in Richtung Räbke, wo eine Geschwindigkeit von circa 200 Km/h erreicht wurde. Danach in Richtung Frellstedt, wo die Beamten das Fahrzeug aus den Augen verloren.

Die Kommissare hatten zwischenzeitlich eine Halterabfrage durchführen lassen und suchten die Wohnanschrift des Halters auf. Als sie an das Wohnhaus herantreten wollten bog um 03.10 Uhr der flüchtige Touareg um die Ecke und hielt vor dem Haus. Als die Beamten auf das Fahrzeug zugingen empfing sie der 25 Jahre alte Fahrzeugführer sie mit den Worten "Jetzt habt ihr mich ... ich hab keinen Führerschein!" Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme bestätigte sich die Tatsache, dass der 25-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand.

In der Folge wurde ihm im Helmsteter Klinikum Blutproben entnommen und Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, Durchführung eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und Konsumindizierter Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Der rechtmäßige Fahrzeughalter schlief im Übrigen und hatte von der Spritztour des 25-Jährigen mit seinem VW Touareg nichts mitbekommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell