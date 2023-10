POL-WOB: Polizeidienststellen des Landkreises Helmstedt veranstalten Berufsinformationstag

Polizei Wolfsburg

Helmstedt, Königslutter, Schöningen (ots)

Helmstedt/Königslutter/Schöningen.

12.10.2023

Vor dem Hintergrund sinkender Einstellungszahlen der Polizei des Landes Niedersachsen, veranstaltet die Polizeidienststellen des Landkreises Helmstedt am Samstag den 14. Oktober für Berufsinteressierte und deren Eltern einen Berufsinformationstag.

Realschüler und Gymnasiasten der Klassen 10 bis 13 können sich am Samstagnachmittag rund um den Polizeiberuf und die Themen Bewerbungs- und Einstellungsverfahren, Bachelorstudium informieren. Angehörige der Dienststelle stellen in vielen Aktionen ihren Beruf vor. Berufsberater Thomas Figge: "Wir suchen vor allem Interessierte aus dem Raum Helmstedt, Königslutter, Schöningen und Umgebung, die nach dem Studium ihren Dienst hier in unserer Region versehen möchten".

Bereits im Vorfeld wurde in den Schulen der Stadt und des Landkreises Helmstedt durch Plakate und elektronische Flyer auf diese Veranstaltung hingewiesen und eingeladen. Kommissariatsleiter Achim Krüger: "Wir freuen uns über viele Besucherinnen und Besucher, die sich für den Polizeiberuf interessieren."

Die Veranstaltung findet am Samstagnachmittag von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr auf dem Gelände des Polizeikommissariats Helmstedt, Am Ludgerihof 2 statt.

