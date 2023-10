Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag gegen 13:25 Uhr befuhr ein Skoda die K 1055 aus Richtung Böblingen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Im Einmündungsbereich der L 1183, welche zur A 81, Anschlussstelle Sindelfingen-Ost führt, missachtete der 54-jährige Skoda-Fahrer beim Linksabbiegen den Vorrang eines ihm auf der K 1055 entgegenkommenden Volvos. Durch die Kollision wurden alle Fahrzeuginsassen beider beteiligten Fahrzeuge verletzt. Der Skoda-Fahrer konnte an der Unfallörtlichkeit medizinisch versorgt werden. Seine 74-jährige Beifahrerin, sowie die 43-jährige Volvo-Fahrerin mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Hierbei waren drei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Die Fahrbahn war für etwa eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt.

