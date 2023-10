Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer einer silbernen Limousine die Stuttgarter Straße in Kornwestheim von der B27 kommend in Richtung Stadtmitte. An der Ecke Kornbühlstraße bog er nach links an der dortigen Ampel ab und übersah hierbei den entgegenkommenden Mercedes eines 70-Jährigen, der hierdurch sein Fahrzeug stark abbremsen musste. Hinter dem Mercedes konnte eine 41-jährige Lenkerin eines Hyundai nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Mercedes auf. Für den Mercedes-Fahrer und die Lenkerin des Hyundai zeigte die Ampel "Grünlicht". Der unbekannte Fahrer der silbernen Limousine soll etwa 20-30 Jahre alt sein. Er entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 13130 oder kornwestheim.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell