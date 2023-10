Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen kam es in Ludwigsburg gegen 06:29 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Die 48-jährige Lenkerin eines Hyundai befuhr die Frankfurter Straße (B27) aus Richtung Bietigheim kommend in Richtung Ludwigsburg, als sie auf Höhe der Einmündung Landesstraße 1138, aus bislang ungeklärter Ursache, auf der regennassen Fahrbahn nach rechts abkam und alleinbeteiligt gegen einen Ampelmast prallte. Die Hyundai-Fahrerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste anschließend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die beschädigte Ampelanlage konnte durch die technischen Dienste der Stadt Ludwigsburg bis 08:50 Uhr wiederinstandgesetzt werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. An der Unfallstelle waren die die Feuerwehr Ludwigsburg, der Rettungsdienst, die Technischen Dienste der Stadt Ludwigsburg sowie das Polizeipräsidium Ludwigsburg eingesetzt.

