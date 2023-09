Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizisten stellen 67 unerlaubt eingereiste Personen fest Arbeitsreiches Wochenende setzte sich am heutigen Montag fort

Pasewalk / Pomellen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17. September 2023 gegen 03:30 Uhr kontrollierten Kräfte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk in der Ortschaft Neugrambow einen Opel Zafira mit lettischen Kennzeichen. Der Fahrer konnte sich mit einem lettischen Reisepass legitimieren. Die Insassen, drei Afghanen sowie zwei Inder machten mündliche Aussagen zur Staatsangehörigkeit. Nach ersten Aussagen erfolgte die Einreise über Belarus ins Schengengebiet. Ein 16jähriger Afghane wurde dem Jugendamt übergeben, die anderen im Alter von 25 bis 27 Jahren traten den Weg in die Erstaufnahme des Landes nach Stern-Buchholz an. Der 57jährige Fahrzeugführer konnte nach Abschluss der Maßnahmen, er hatte einen gültigen Aufenthaltstitel, die Dienststelle verlassen.

Knapp zwei Stunden später, gegen 05:15 Uhr stellten Bundespolizisten fünf afghanische Staatsangehörige an der Bushaltestelle auf der B 113 unweit der ehemaligen Polizeistation Klarsee. Die drei männlichen sowie zwei weiblichen Personen kamen über die Route Russland-Weißrussland danach Litauen-Lettland-Polen nach Deutschland. Nach Stellung des Schutzersuchens wurden die mit Reisepässen ohne Aufenthaltstitel eingereisten Afghanen ebenfalls nach Stern Buchholz geleitet.

Sechs weitere Syrer sowie ein Iraker wurden dann knapp vier Stunden später auf der K21 (Nadrensee - Krakow) unweit des Silo in Richtung Krakow aufgegriffen. Alle Personen waren ausweislos und machten mündlich Angaben zur Staatsangehörigkeit. Nach eigenen Angaben sind die unerlaubt eingereisten Personen über die Balkanroute nach Deutschland gekommen. Auch sie führte der Weg nach Stern Buchholz.

Bereits am 16.09.2023 gegen Mittag wurden nach einem Bürgerhinweis ein Afghane und zwei jugendliche Sudanesen wurden in der Ortslage Nadrensee (Höhe landwirtschaftlicher Betrieb) durch eigene Kräfte gestellt. Die Personen gaben an, mit einem kleinen schwarzen Auto nach Deutschland gebracht worden zu sein. Die Reiseroute wurde mit Russland-Weißrussland-Polen-Deutschland angegeben.

Aktuell befinden sich 20 Syrer aus einem Aufgriff am 18.09.2023 kurz nach Mitternacht sowie 26 Syrer und ein Türke, die am frühen Nachmittag auf einem Feld an der BAB 11 entdeckt wurden, in der Bearbeitung. Der Türke sowie ein Syrer setzten sich von der Gruppe ab und wurde im Rahmen der Fahndung durch einen Hubschrauber entdeckt und dann aufgegriffen.

Die 20 Syrer, 12 Erwachsene und 8 Kinder, wurden in der Ortslage Löcknitz festgestellt.

