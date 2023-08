Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geestland

OT Alfstedt -Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss-

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Am 04.08.2023 kam es gegen 19.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K38 zwischen Alfstedt und Bad Bederkesa. Ein 38-Jähriger aus der Stadt Geestland war mit einem VW Pritschenwagen in Richtung Bad Bederkesa unterwegs. Kurz vor Hof Hellersbruch kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach in einem Maisfeld zum Liegen. Der Fahrer versuchte, fußläufig zu flüchten, konnte aber in der Nähe des Unfallortes gestellt werden. Der Grund für die Flucht wurde schnell klar: Der Unfallfahrer war erheblich alkoholisiert. Ein Vortest ergab einen Wert von 3,2 Promille. Weiterhin ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei dem Unfall hatte sich der Fahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der Pritschenwagen wurde durch den Halter in Eigenregie geborgen. Der Schaden wird auf 4500,- Euro geschätzt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich jetzt wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell