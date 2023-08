Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wurster Nordseeküste

OT Dorum -Verkehrsunfall

Radfahrerin leicht verletzt-

Cuxhaven (ots)

Am 03.08.2023 ereignete sich gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall in Dorum. Eine 21-Jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste beabsichtigte, mit einem Audi A3 von der Vincent-Lübeck-Straße, auf die Valger Landstraße einzubiegen. Hierbei übersah diese eine 57-jährige Radfahrerin, ebenfalls aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste, welche den Geh-/Radweg in Richtung Dorum-Neufeld befuhr. Der Audi stieß mit der bevorrechtigten Radfahrerin zusammen. Diese kam zu Fall und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell