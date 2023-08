Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Hagen im Bremischen

A27 -Unfallflucht

Hinweise erbeten-

Cuxhaven (ots)

Am 03.08.2023, gegen 17.30 Uhr, stellten Beamte des Polizeikommissariats Geestland auf der Richtungsfahrbahn Cuxhaven, ca. einen Kilometer nach der Anschlussstelle Uthlede (Höhe Betriebskilometer 100,4), einen massiven Schaden an der Seitenschutzplanke fest. Diese war über mehrere Meter eingedrückt. Der Schaden wird auf 1500,- Euro geschätzt. Der Verursacher hatte den Unfall nicht gemeldet. An der Schutzplanke wurde blaue Farbe vorgefunden. Aufgrund des Schadensbildes kommt ein Lkw als Verursacherfahrzeug in Frage. Zu welcher Uhrzeit sich der Unfall ereignet hat, ist unbekannt. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Geestland unter der Rufnummer 04743/9820 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell