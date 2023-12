POL-FR: Bad Säckingen: Einbrüche in Schulen

Freiburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Donnerstag, 28. Dezember 2023, zwischen 6.50 und 17.30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Kirschgarten" in Weisweil verschafft, indem er die Terrassentür aufhebelte. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchte er in dem Gebäude sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Entwendet wurde nach aktuellem Kenntnisstand eine Armbanduhr. Ob der ...

mehr