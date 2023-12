Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Pkw kommt von Kreisstraße ab - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 28.12.2023, gegen 15.35 Uhr, kam auf der Kreisstraße 6597, auf der Strecke zwischen Lausheim und Mühle im Weiler, eine 54-jährige Frau in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw fuhr eine steile Böschung hinab und setzte auf einer Erderhöhung auf. Wegen einem unklaren Verletzungsbild wurde die 54-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 22-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Am Pkw sei ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden.

