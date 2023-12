Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weisweil: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Donnerstag, 28. Dezember 2023, zwischen 6.50 und 17.30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Kirschgarten" in Weisweil verschafft, indem er die Terrassentür aufhebelte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchte er in dem Gebäude sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Entwendet wurde nach aktuellem Kenntnisstand eine Armbanduhr. Ob der Täter weiteres Diebesgut erlangen konnte, ist noch unklar.

Der Sachschaden an der Terrassentür beträgt nach ersten Schätzungen circa 500 Euro.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641/582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können.

