FW Stuttgart: Scheiben an Feuerwache eingeschlagen

Stuttgart (ots) - Eine noch anwesende Lehrkraft einer Realschule in der Wurmlinger Straße bemerkte am gestrigen Mittwochabend um kurz nach 17 Uhr Brandgeruch in einem außenliegenden Bereich des Schulgebäudes. Sie kontrollierte das Gebäude daraufhin und entdeckte hierbei einen Entstehungsbrand in einem ...

mehr