FW Stuttgart: Küchenbrand in einer Realschule in Stuttgart-Degerloch /Lehrkraft entdeckt Entstehungsbrand /Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert größeren Schaden

Eine noch anwesende Lehrkraft einer Realschule in der Wurmlinger Straße bemerkte am gestrigen Mittwochabend um kurz nach 17 Uhr Brandgeruch in einem außenliegenden Bereich des Schulgebäudes. Sie kontrollierte das Gebäude daraufhin und entdeckte hierbei einen Entstehungsbrand in einem Küchenbereich im Erdgeschoss. Umgehend meldete sie den Brand über die Notrufnummer 112. Aufgrund des Objektes wurde durch die Leitstelle eine erhöhte Einsatzmittelkette alarmiert. Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 5, die sich in unmittelbarer Nähe befindet, wurden vorbildlich durch die Lehrkraft empfangen und in die Lage eingewiesen. Dadurch war ein schneller Löschangriff mit einem Löschrohr im Innenangriff durchführbar und der Einsatzleiter konnte recht schnell "Feuer aus" melden. Eine Lehrkraft wurde ambulant behandelt.

Einsatzkräfte Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Türöffner-Fahrzeug

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Atemschutz-Technik

Feuerwache 3: Direktionsdienst

Feuerwache 4: Atemschutz/Messtechnischer Dienst

Feuerwache 5: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Birkach: Messtechnik

Abteilung Degerloch: 2 Löschfahrzeuge

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 1 Rettungswagen

