Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Brand in Pizzeria in Stuttgart-Feuerbach

Stuttgart (ots)

/brannte Pizzeria im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses / vier Atemschutztrupps im Einsatz /Feuer nach ca. 20 Minuten unter Kontrolle, glücklicherweise keine Verletzten

Die Feuerwehr Stuttgart wurde um kurz nach 2 Uhr zu einem Brand in einer Pizzeria in der Stuttgarter Straße in Stuttgart-Feuerbach alarmiert. Aufgrund mehrerer Notrufe alarmierte die Integrierte Leitstelle noch während der Anfahrt der ersten Kräfte weitere Einsatzkräfte hinzu. Zwei Trupps der Feuerwehr unter Atemschutz begannen unmittelbar mit der Brandbekämpfung im Erdgeschoss. Parallel waren weitere Einsatzkräfte mit der Sicherung des Treppenraums und der Belüftung beschäftigt. Alle Bewohner des Gebäudes konnten ihre Wohnungen selbstständig über den Treppenraum verlassen. Die Brandbekämpfung zeigte rasch Wirkung, nach rund 20 Minuten war der Brand unter Kontrolle, nach rund einer Stunde konnte "Feuer aus" gegeben werden. Die Feuerwehr prüfte alle Wohnungen im Haus auf Raucheintrag durch die geöffneten Fenster, der Atemschutz- und Messdienst kontrollierte den Kohlenstoffmonoxidgehalt in den Wohnungen. Die Wohnungen wurden maschinell belüftet. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung

Feuerwache 2: Löschzug, Inspektionsdienst, Wechsellader mit Abrollbehälter Atemschutz

Feuerwache 3: Löschfahrzeug, Direktionsdienst

Feuerwache 4: Löschzug, Atemschutz- und Messtechnischer Dienst

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Weilimdorf: zwei Löschfahrzeuge, Drehleiter

Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt, Notarzteinsatzfahrzeug, 2 Rettungswagen

