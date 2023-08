POL-PDLU: Anrufer gibt sich als Polizist aus

Speyer (ots) - Am Mittwoch gegen 15:10 Uhr befuhr eine 68-jährige PKW-Fahrerin die Industriestraße in Richtung des Flugplatzes. Hinter ihr fuhr eine 43-jährige PKW-Fahrerin. An der Kreuzung Industriestraße / Am Technikmuseum ordneten sich beide PKW nach links auf die Abbiegespur ein, wobei Beide an der roten Ampel anhielten. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr die 43-Jährige an, während die 68-Jährige noch ...

mehr