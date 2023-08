Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Beifahrerin

Speyer (ots)

Am Mittwoch gegen 15:10 Uhr befuhr eine 68-jährige PKW-Fahrerin die Industriestraße in Richtung des Flugplatzes. Hinter ihr fuhr eine 43-jährige PKW-Fahrerin. An der Kreuzung Industriestraße / Am Technikmuseum ordneten sich beide PKW nach links auf die Abbiegespur ein, wobei Beide an der roten Ampel anhielten. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr die 43-Jährige an, während die 68-Jährige noch nicht losgefahren war. Folglich fuhr die 43-Jährige auf das Heck ihrer Vorderfrau auf. Hierbei erlitt die 64-jährige Beifahrerin der 68-Jährigen Kopf- und Nackenschmerzen, musste vor Ort aber nicht medizinisch versorgt werden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell