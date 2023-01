Feuerwehr München

FW-M: Wenn die Technik versagt, helfen Menschen! (Berg am Laim)

Mittwoch, 18. Januar 2023, 18.59 Uhr

Kreillerstraße

Ein etwa 50-jähriger Rollstuhlfahrer wollte seinen abendlichen Einkauf in einem Lebensmittel-Discoutmarkt in der Kreillerstraße erledigen. Mitten im Markt blieb sein elektrischer Rollstuhl aus unergründlichen Dingen stehen - ein kurzes Pfeifen und nichts ging mehr. Auch die Mitarbeiter des Discounters konnten den sturen Rolli nicht mehr in Gang setzen. In der Not die Feuerwehr zu Hilfe gerufen.

Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache Ramersdorf wurde in die Kreillerstraße alarmiert. Auch nach mehreren Telefonaten mit dem Hersteller des Gefährtes und der Krankenkasse konnte dem Mann und auch dem Rollstuhl nicht geholfen werden. Er versagte weiterhin seine Dienste. Nun mussten zwei wichtige Tugenden der Feuerwehr weiterhelfen: Improvisation und Tatkraft.

Kurzerhand wurden alle Sperren und Bremsen des elektrischen Gefährtes durch die Feuerwehrleute außer Betrieb gesetzt. Dann konnte sich die "Wandergruppe" auf den Weg machen. Die rund 900 Meter vom Supermarkt zur Wohnung wurde der Mann durch die Feuerwehrleute auf dem Gehweg geschoben. Anscheinend war der Rollstuhl von einem Totalausfall der Elektrik betroffen. Denn auch die Beleuchtung versagte den Dienst. Das Löschfahrzeug sicherte hinter der kleinen Gruppe die Fahrt zur Wohnung ab.

Dort angekommen wurde der Mann dann in seiner Wohnung in seinen häuslichen Rollstuhl umgesetzt. Da er sich hier nun in gewohnter Umgebung befand, konnte er sich somit wieder selbst versorgen. Selbstverständlich wurde der Notdienst über den Defekt des Rollstuhles noch informiert.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

