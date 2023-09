Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Personenrettung aus abgestürztem PKW

Am Dienstagabend stürzte ein mit zwei Personen besetzter PKW den steilen Abhang hinter einem Haus herunter. Glücklicherweise verhinderten eine Stützmauer und die Vegetation ein weiteres Abrutschen in einen Hinterhof. Während der Beifahrer das Fahrzeug selbstständig verlassen konnte, musste die Fahrerin durch die Feuerwehr befreit werden.

Um über den steilen Abhang zum PKW zu gelangen, setzte die Feuerwehr mehrere Leiterteile ein und sicherte diese mit Seilen an den umstehenden Bäumen. Über diese Aufstiegshilfe konnte die an einem Seil gesicherte Fahrerin zurück auf den Parkplatz gebracht werden. Ein Rettungswagen transportierte die leichtverletzte Frau in ein Stuttgarter Krankenhaus. Der ebenfalls leichtverletzte Beifahrer wurde vom Rettungsdienst untersucht, musste aber im Krankenhaus nicht weiter behandelt werden.

Für die aufwendige Bergung des PKW wurde der Rüstwagen der Abteilung Uhlbach nachgefordert. Nachdem ein Teil der Vegetation mit einer Motorkettensäge beseitigt wurde, konnte der PKW mit einer Seilwinde des Rüstwagens auf den Parkplatz gezogen und an ein Abschleppunternehmen übergeben werden. Der Feuerwehreinsatz war gegen 22:15 Uhr beendet.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, Feuerwache 1: Löschfahrzeug und Feuerwache 3: Löschfahrzeug, Einsatzleitwagen

Freiwillige Feuerwehr - Abteilung Uhlbach: Rüstwagen

Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen

