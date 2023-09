Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Wohnungsbrand greift auf Dach über

Stuttgart (ots)

- Ausgedehnter Brand in einem Wohngebäude

- Flammen greifen auf das Dach über

- Anfängliche Meldungen über eine vermisste Person bewahrheiten sich nicht

Mehrere Anrufer meldeten am Dienstagmorgen gegen 07:10 Uhr einen Brand in der Augsburger Straße in Stuttgart-Obertürkheim. Es wurde von offenen Flammen und einer starken Rauchentwicklung in einem Wohngebäude berichtet. Zu Beginn des Einsatzes gab es Meldungen von einer vermissten Person im Gebäude. Daraufhin wurde das Einsatzstichwort erhöht und weitere Einsatzkräfte alarmiert.

Zwei Atemschutztrupps suchten das Gebäude nach Personen ab und leiteten die Brandbekämpfung ein. Glücklicherweise bestätigten sich die Meldungen nach einer vermissten Person nicht. Auf der Gebäuderückseite wurde ein weiteres Löschrohr zur Riegelstellung eingesetzt. Über eine Drehleiter wurden die Löscharbeiten unterstützt.

Der Rettungsdienst untersuchte eine betroffene Person, welche aber keine weitere medizinische Behandlung benötigte.

Im Rahmen der Nachlöscharbeiten mussten zahlreiche Wand- und Dachflächen von der Feuerwehr geöffnet und Glutnester abgelöscht werden. Messspezialisten der Feuerwehr überprüften das Brandgebäude und die direkt angrenzenden Gebäude auf Schadstoffe, hierbei gab es keine Auffälligkeiten.

Für die Löscharbeiten musste die Oberleitung der dort verlaufenden Buslinie durch die Verkehrsbetriebe abgeschaltet werden. Während des Einsatzes wurde die Feuerwache 3 in Bad Cannstatt durch weitere Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart besetzt und mehrere Paralleleinsätze abgearbeitet. Die letzten Einsatzkräfte rückten gegen 10:45 Uhr ein.

Einsatzkräfte: Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung

Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atemschutz

Feuerwache 3: Löschzug, Direktionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik, Löschfahrzeug

Freiwillige Feuerwehr:

Abteilung Obertürkheim: Tanklöschfahrzeug, Mannschaftstransportfahrzeug

Uhlbach: Löschfahrzeug, Mannschaftstransportfahrzeug

Hedelfingen: Gerätewagen-Messtechnik

Wachbesetzung: Abteilungen Untertürkheim, Weilimdorf, Sillenbuch

Rettungsdienst: Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Notarzt, Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell