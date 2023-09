POL Schwaben Nord: Versuchter Geldautomatenaufbruch

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (12.09.2023) ereignete sich in der Augsburger Innenstadt eine Verkehrsunfallflucht. Gegen 22.00 Uhr touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen parkenden Pkw in der Mörikestraße, Ecke Matthias-Claudius-Straße. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte einen Schaden an dem Pkw fest. Der Unfallverursacher fuhr offensichtlich einfach weiter, ohne sich um den ...

