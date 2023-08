Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer- Radfahrer schwer verletzt

Wetter (ots)

Am 15.08.2023 gegen 19:00 Uhr beabsichtigte ein 33-jähriger Wetteraner mit seinem BMW von der Oberwengener Straße nach links in die Voßhövener Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 53-jährigen Bochumer, der mit seinem Fahrrad auf der Voßhövener Straße in Gegenrichtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer über die Motorhaube rutschte und im Anschluss auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an Armen und Beinen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

