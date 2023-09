Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Höhenretter aus ganz Deutschland üben am Samstag beim Stuttgarter Rathaus

Ein Dokument

Stuttgart (ots)

- Höhenretter-Leistungsvergleich der Berufsfeuerwehren

- 15 Höhenrettungsgruppen aus ganz Deutschland nehmen am Wettbewerb teil

- Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, die Wettkämpfe zu beobachten

An drei Stationen rund um das Rathaus messen sich am Samstag den 23. September 2023 15 Höhenrettungsgruppen aus ganz Deutschland. Bei den Höhenrettungsgruppen handelt es sich um Spezialeinheiten der Berufsfeuerwehren. Höhenretter kommen immer dann zum Einsatz, wenn Menschen aus großen Höhen und Tiefen oder engen Räumen gerettet werden müssen und die reguläre Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehr hierzu nicht geeignet ist. Aber auch wenn das Treppenhaus zu eng, oder das Körpergewicht einer erkrankten Person zu hoch für einen klassischen Transport ist.

Für diese spezialisierte Tätigkeit sind umfangreiche Aus- und Weiterbildungen notwendig. Jeder Höhenretter muss jährlich 72 Fortbildungsstunden "im Seil" absolvieren. Ein besonderes Highlight ist der jährliche Leistungsvergleich. Die verschiedenen Einheiten treten gegeneinander an und müssen wie im Einsatz Lösungen für schwierige Situationen finden. Bewertet werden die Übungen nach Sicherheit und Geschwindigkeit. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen den Höhenrettern bei zukünftigen Einsatzlagen. Der Leistungsvergleich wird jedes Jahr von einer anderen Stadt ausgerichtet und fand in Stuttgart zuletzt 2016 am Fernsehturm statt.

Bevölkerung ist herzliche eingeladen

Um 8 Uhr eröffnet Ordnungsbürgermeister Dr. Clemens Maier gemeinsam mit dem stellvertretenen Feuerwehrkommandant Markus Heber den Leistungsvergleich. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, sich die gut sichtbaren Übungen am Stuttgarter Rathaus anzuschauen. Die Übungen werden bis ca. 17:00 Uhr durchgeführt.

Vor dem Rathaus besteht auch die Möglichkeit sich über die Einstiegswege bei der Feuerwehr Stuttgart zu informieren. Sowohl die Berufsfeuerwehr, wie auch die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart suchen immer wieder Nachwuchs für ihre wichtigen Aufgaben.

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell