POL-EL: Lingen - Einbruch in Keller

Bad Bentheim (ots) - Am Donnerstag zwischen 14 und 20.30 Uhr kam es in der Straße Funkenstiege in Fahrtrichtung Schlossstraße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Audi A 6 von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

