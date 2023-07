Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Audi beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Am Donnerstag zwischen 14 und 20.30 Uhr kam es in der Straße Funkenstiege in Fahrtrichtung Schlossstraße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Audi A 6 von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 in Verbindung zu setzen.

