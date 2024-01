Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Dachstuhlbrand

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.01.2024, kurz vor 17:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Stühlingen zu einem Dachstuhlbrand. Alle anwesenden Bewohner konnten unverletzt das Haus verlassen. Die Feuerwehr, die mit über 100 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen ausrückte, löschte das Feuer. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden liegt bei mehreren hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

