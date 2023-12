Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Oppau) - Suche nach beschädigtem Fahrzeug

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Am Mittwoch, den 06.12.2023, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, touchierte ein 86-Jähriger PKW-Fahrer beim Umparken am Bgm.-Zorn-Platz einen dort ordnungsgemäß in Queraufstellung abgestellten PKW und beschädigte diesen hierbei am vorderen Kotflügel linksseitig. Der Schadensverursacher hinterließ eine entsprechende Nachricht am PKW und verließ im Anschluss die Örtlichkeit. Im Nachgang konnte der beschädigte PKW nicht mehr vor Ort angetroffen werden. Letztlich war dem Schadensverursacher, welcher sich mit einigem zeitlichen Verzug bei der Polizei meldete, lediglich bekannt, dass es sich um einen dunkelfarbenen Kombi gehandelt habe.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des beschädigten Fahrzeugs, tätigen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/9632222 in Verbindung zu setzen.

