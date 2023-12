POL-PPRP: Wohnmobil beschädigt und weitergefahren

Ludwigshafen (ots) - Der 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads missachtete am Donnerstagmorgen (07.12.2023, 9:20 Uhr) in der Heinigstraße die Vorfahrt eines 32-Jährigen Radfahrers. Dieser stürzte daraufhin über die Motorhaube und wurde leicht verletzt. Es entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah Berens Telefon: ...

