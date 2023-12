POL-PPRP: Fensterscheibe von Wohnung beschädigt

Ludwigshafen (ots) - Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam es am Donnerstag, 07.12.2023, 10 Uhr, zu einem Brand eines Kleinkraftrads in der Anglerstraße. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt auszuschließen sein. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail ...

