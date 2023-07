Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Wolfenbüttel in der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel vom 28.07.2023

Wolfenbüttel (ots)

Brand einer ehemaligen Gaststätte

Remlingen, OT Groß Biewende, 28.07.2023, 00:45 Uhr In Groß Biewende brannte in der Nacht des 28.07. eine ehemalige Gaststätte in der Hauptstraße. Der Brandentdecker stellte kurz nach Mitternacht einen Feuerschein in dem leerstehenden Gebäude fest und alarmierte die Feuerwehr sowie die Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Rund 100 Kameraden der freiwilligen Feuerwehren löschten das Gebäude. Kurzzeitig wurden Bewohner der anliegenden Häuser sicherheitshalber evakuiert. Gegen 01:30 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Beamte des zuständigen Fachkommissariats haben die Ermittlungen übernommen. Wie es zu dem Brand kommen konnte und wie hoch der Sachschaden beziffert wird ist Gegenstand der Ermittlungen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

