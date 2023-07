Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Salzgitter in der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel vom 26.07.2023

Salzgitter (ots)

Mehrere Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Salzgitter, Bad, Burgstraße, 25.07.2023, 07:38 Uhr bis 07:45 Uhr

Am Dienstag kam es in Salzgitter Bad zu vier Verkehrsunfällen, alle durch einen 68-jährigen Fahrzeugführer verursacht. Der Fahrer fuhr mit seinem Pkw zunächst von der Burgstraße auf die Nord-Süd-Straße in Richtung Salzgitter Bad. Hierbei kam er zu weit nach links auf die Fahrbahn, sodass er gegen die dortige Leitplanke stieß. Anschließend setzte er seine Fahrt auf der Nord-Süd-Straße fort. In Höhe der Engeroder Straße fuhr er auf den Pkw einer 53-jährigen Fahrzeugführerin auf. Nach diesem Verkehrsunfall setzte der Fahrer erneut seine Fahrt weiter fort und fuhr in Höhe der Porschestraße auf den in gleicher Richtung fahrenden Pkw einer 59-jährigen Fahrzeugführerin auf. Durch den Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt. Auch nach diesem Unfall setzt der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Sein Weg führte ihn zurück zur Burgstraße, wo er in einen geparkten Pkw fuhr und diesen beschädigte. Bereits nach dem ersten Unfall wurde die Polizei von einer Zeugin verständigt. Daher befanden sich Polizisten in der Burgstraße, als der 68-jährige in den geparkten Pkw fuhr. Die Beamten konnten den Fahrer dann an einer Weiterfahrt hindern, in dem sie seinen Fahrzeugschlüssel sicherstellten. In der Verkehrsunfallaufnahme mit dem Fahrer erlangten die Polizisten den Hinweis, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,62 Promille. Aufgrund der Alkoholisierung wurde durch die Beamten die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Des Weiteren wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 22000 EUR. Die 59-jährige Fahrerin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Polizei wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol, fahrlässiger Körperverletzung, sowie der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

