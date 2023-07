Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Wasserwerker bestehlen 86-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Trickdiebe haben am Mittwoch, 5. Juli, eine 86-Jährige aus Lürrip bestohlen und die Seniorin so um einen vierstelligen Bargeldbetrag gebracht.

Die Frau hatte gegen 13 Uhr einem Mann die Haustür geöffnet. Dieser erklärte ihr, dass er von den Wasserwerken kommen würde und die Wasserleitungen kontrollieren müsse. Dafür gingen sie gemeinsam in den Keller. Die Hauseingangstüre soll während dieser Zeit offen gestanden haben. Vermutlich betrat ein zweiter Mann in dieser Zeit unbemerkt das Haus. Kurze Zeit später verabschiedete sich der angebliche Wasserwerker und verließ das Haus. Noch am selben Tag bemerkte die 86-Jährige, dass Bargeld entwendet wurde.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell