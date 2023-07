POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Mönchengladbach (ots) - In den vergangenen Tagen ist es in Mönchengladbach zu mehreren Auto-Aufbrüchen gekommen. Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag, 3. Juli, um 18 Uhr und Dienstag, 4. Juli, um 6.20 Uhr die Seitenscheibe eines Renault Kangoo eingeschlagen, der an der Anton-Heinen-Straße in Windberg abgestellt war. Sie erbeuteten Werkzeugmaschinen. Im Stadtteil Schmölderpark ereigneten sich vier ...

mehr