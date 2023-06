Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruch in Bäckerei + Autos am Waldsportplatz aufgebrochen

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Einbruch in Bäckerei

In der Nacht auf Donnerstag (08.06.) sind Unbekannte in die Bäckerei in der Frankfurter Straße eingebrochen und haben aus dem Tresor eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro gestohlen. Um in die Filiale zu gelangen waren die Kriminellen auf den dortigen Balkon geklettert und hatten eine Balkontüre aufgehebelt. Der Tatzeitraum lässt sich nach derzeitigen Erkenntnissen eingrenzen auf Mittwoch, 18.30 Uhr bis Donnerstag, 5.15 Uhr. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Autos am Waldsportplatz aufgebrochen

Diebe machten sich am Donnerstag an mehreren, auf dem Parkplatz westlich des Waldsportplatzes abgestellten Autos zu schaffen. Zwischen 10 Uhr und 14 Uhr zertrümmerten Straftäter eine Seitenscheibe eines schwarzen BMW, durchsuchten den Fahrzeuginnenraum und entwendeten aus diesem ein rosafarbenes Portmonee samt Inhalt. Auch eine Seitenscheibe eines weißen Toyota ging vor Ort zu Bruch. Aus diesem wurde offenbar jedoch nichts entwendet. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell