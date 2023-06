Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: In Fahrradladen eingebrochen + Mercedes ausgeräumt

Friedberg (ots)

+++

Bad Nauheim: In Fahrradladen eingebrochen

Einbrecher verschafften sich in der Nacht zu Samstag (03.06.23) Zugang zu einem Fahrradgeschäft im Bad Nauheimer Eleonorenring. Um in das Gebäude zu gelangen hatte man zuvor das Glas der Eingangstür zertrümmert. Ob etwas entwendet wurde steht bislang nicht fest. Anwohner waren auf die Tat aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Daraufhin war eine dunkel gekleidete Person eilig in Richtung Tankstelle davongerannt. Der hinterlassene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Friedberger Polizei zu melden.

+++

Bad Nauheim: Mercedes ausgeräumt

Nicht schlecht dürfte der Eigentümer eines schwarzen Mercedes gestaunt haben, als er am späten Sonntagvormittag (04.06.23) zu seinem PKW kam und feststellen musste, dass Straftäter sich an diesem zu schaffen gemacht hatten. Zwischen Mitternacht und 11.40 Uhr schlugen die Kriminellen eine Seitenscheibe des in der Max-Planck-Straße parkenden CLA ein und entwendeten aus diesem große Teile der Innenausstattung. So fehlten neben Lenkrad und Armaturenbrett auch die beiden vorderen Sitze sowie die komplette Rückbank. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen in Höhe der Hausnummer 8 verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell