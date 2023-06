POL-WE: Wölfersheim: 18-Jähriger prallt gegen Baum

Friedberg (ots) - +++ In der Nacht zu Sonntag (04.06.2023) brannte ein Mehrfamilienhaus in der Pohl-Gönser Straße. Die dort gemeldeten 20 Bewohner blieben unverletzt. Unter anderem am Gebälk entstanden Schäden in sechsstelliger Höhe. Die Frage, warum das Feuer, zu welchem Feuerwehr und Polizei gegen 3.15 Uhr gerufen wurden, im Dachgeschoss des Gebäudes ...

