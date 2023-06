Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Butzbach: Brand eines Mehrfamilienhauses

Kripo ermittelt

Friedberg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (04.06.2023) brannte ein Mehrfamilienhaus in der Pohl-Gönser Straße. Die dort gemeldeten 20 Bewohner blieben unverletzt. Unter anderem am Gebälk entstanden Schäden in sechsstelliger Höhe.

Die Frage, warum das Feuer, zu welchem Feuerwehr und Polizei gegen 3.15 Uhr gerufen wurden, im Dachgeschoss des Gebäudes ausgebrochen war, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Rahmen von Brandursachenermittlungen hatten sich vor Ort Hinweise auf vorsätzliche Verursachung ergeben.

Die Wetterauer Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.

