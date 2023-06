Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfall- Motorradfahrer verletzt + Seat gestohlen + Trickdiebe + Autoscheibe eingeworfen

Friedberg (ots)

Karben-Groß-Karben: Unfall- Motorradfahrer verletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw kam es gestern Abend (31.05.2023) gegen 19:30 Uhr in der Heldenberger Straße. Ein 53-jähriger Krad-Fahrer war mit seiner Honda auf der K 246 von Karben kommend in Richtung Heldenbergen unterwegs. Er überholte ein vor ihm fahrenden Pkw und scherte wieder ein. Eine aus Richtung Heldenbergen kommende Skoda-Fahrerin setzte zum Abbiegen in Heldberger Straße nach links an. Hierbei übersah sie offenbar den Zweiradfahrer, es kam zum Zusammenstoß. Der aus Büdingen stammende Motorradfahrer verletzte sich. Zur weiteren Behandlung musste er in ein Krankenhaus. Sowohl die Honda CB 600F als auch der weiße Skoda Citigo wurden beschädigt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 8.000 Euro.

Bad Nauheim: Seat gestohlen

Diebe stahlen am Mittwoch (31.05.2023) in der Homburger Straße einen Seat. Das Lieferfahrzeug des Imbisses stand zwischen 17:00 Uhr und 17:45 Uhr vor dem Imbiss. Aufgrund der hohen Temperaturen hatte der Auslieferer den schwarzen 1M geöffnet und die Fenster heruntergelassen. Diese Gelegenheit nutzen Unbekannte und stahlen den rund 1.800 Euro teuren Seat. Wer kann Hinweise zum Verbleib des schwarzen 1M mit dem amtlichen Kennzeichen FB-U 1486, geben? Wem sind verdächtige Personen in der Homburger Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Friedberg- Trickdiebe

Opfer dreister Trickdiebe wurde gestern Morgen (31.05.2023) ein Senior. Bei seinem Einkauf im Lebensmittelmarkt verwickelte eine junge Frau den 88-Jährigen in ein Gespräch. Während sie den Mann ablenkte, stahl offenbar ein zweiter Unbekannter die Geldbörse des Seniors. Neben Bargeld befanden sich verschiedene Karten in dem Portemonnaie. Wem sind verdächtige Personen zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr im Discounter in der Fauerbacher Straße aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Vilbel- Autoscheibe eingeworfen

Zwischen 21:45 Uhr am Dienstagabend (30.05.2023) und 07:05 Uhr am Mittwochmorgen (31.05.2023) zerstörten Unbekannte die Seitenscheibe der Beifahrertür eines blauen VW. Der Golf stand in diesem Zeitraum in der Frankfurter Straße in Höhe der Hausnummer 142. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Hinweise erbittet in diesem Fall die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

