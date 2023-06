POL-WE: Florstadt-Nieder-Florstadt: Geldautomaten gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Friedberg (ots) - +++ Einen etwa 100.000 Euro teuren, weißen Sattelauflieger vom Typ Talson Mega stahlen Diebe zwischen Freitag, (26.5.), 18 Uhr und Dienstag, (30.05.), 12 Uhr in der Straße "In der Alböhn" in Butzbach. Zumindest bis zur Entwendung war an diesem das amtliche Kennzeichen "VEC-YL 98" angebracht gewesen. Die Wetterauer Kripo ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise ...

