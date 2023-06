Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Autoscheiben in Oppershofen eingeschlagen + Mit Pflasterstein geworfen + Baustellentoilette geklaut + Hoher Lackschaden an C-Klasse +

Friedberg

Rockenberg-Oppershofen: Autoscheiben eingeschlagen -

In der Nacht von Montag auf Dienstag trieben Autoaufbrecher in Oppershofen ihr Unwesen. Zwischen 22.30 Uhr und 05.05 Uhr suchten sie in der Rosenstraße einen Hof auf und schlugen dort von einem grauen BMW X3 eine Scheibe ein und griffen sich eine Geldbörse. Aus dieser ließen sie 80 Euro mitgehen. Im Höhenweg erwischte es die Besitzerin eines weißen Ford Focus. Auch hier schlugen die Diebe eine Scheibe ein. Allerdings ließen sie aus dem Wagen keine Wertsachen mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der Rosenstraße oder im Höhenweg beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 40730.

Friedberg: Windschutzscheibe beschädigt -

Auf rund 2.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte an der Windschutzscheibe und der Motorhaube eines Passats zurückließen. Der schwarze VW parkte in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße "Am Wingert". Zwischen 18.45 Uhr und 07.45 Uhr schleuderten die Täter einen Pflasterstein in die Windschutzscheibe. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim: WC-Container verschwunden -

Auf einer Baustelle in der Frankfurter Straße fehlt seit dem zurückliegenden Wochenende ein rund drei Tonnen schweres WC-Häuschen. Im Zeitraum von Samstagnachmittag, gegen 13.00 Uhr bis Montagmorgen, gegen 06.30 Uhr suchten Diebe das Baustellengelände auf und ließen das Klo mitgehen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter einen Lkw oder Transporter mit Kran benutzten, um das 3 x 2,5 x 3 Meter große Entsorgungshäuschen in Sicherheit zu bringen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des rund 6.000 Euro teuren Toiletten-Containers nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Vilbel: Hoher Lackschaden -

Im Chattenweg ließ ein Unbekannter seine Zerstörungswut an einem dort geparkten Mercedes aus. Mit einem spitzen Gegenstand trieb er Kratzer in den Lack einer grauen C-Klasse. Zeugen, die den Unbekannten zwischen Dienstagabend, gegen 23.00 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 07.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 15 an dem Benz beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 an die Polizeistation in Bad Vilbel zu wenden.

