POL-WE: Nach mehreren Bränden in Butzbach - Kriminalpolizei vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse + Blitzeinbruch zielt auf Tabakwaren + Einbrecher haben es auf Kellerräume abgesehen + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 06.06.2023:

Nach mehreren Bränden in Butzbach - Kriminalpolizei vollstreckt Durchsuchungsbeschlüsse

In Butzbach brannten in den vergangenen Tagen und Wochen - z.T. mehrfach - Wohnhäuser sowie eine Gartenhütte. So zuletzt in der Nacht zu Sonntag (04.06.) in der Pohl-Gönser Straße.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen gerieten zwei Jugendliche in den Fokus der Friedberger Brandursachenermittler. Am Dienstagmorgen (06.06.) vollstreckten die Kriminalbeamten mehrere auf Antrag der Gießener Staatsanwaltschaft erlassene Durchsuchungsbeschlüsse. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Beschuldigten stehen derzeit im Verdacht, die Brände gelegt zu haben. Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Beamten unter anderem mögliches Beweismaterial sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder entlassen. Entgegen offenbar anderslautender Behauptungen handelt es sich bei den zwei jungen Männern nicht um Angehörige der Feuerwehr.

Die Ermittlungen dauern derzeit weiter an.

Ober-Mörlen: Blitzeinbruch zielt auf Tabakwaren / Kripo bittet um Hinweise

Tabakwaren in fünfstelligem Wert erbeuteten Kriminelle in der Nacht auf Dienstag in Ober-Mörlen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Einbrecher gegen 2.08 Uhr eine Scheibe der gläsernen Haupteingangstür des Supermarktes in der Hasselhecker Straße zertrümmert und waren so in den Verkaufsraum gelangt. Dort griffen sich die beiden maskierten Personen stangenweise Zigaretten, die sie in ein mitgebrachtes Tuch wickelten. Bereits zwei Minuten später flüchteten die Kriminellen mit einem in der Hasselhecker Straße abgestellten, dunklen PKW.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren bereits vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Marktes aufgefallen? Hatte jemand den Einbruch beobachten können? Wem sind die beiden Straftäter anschließend begegnet? Wer kann weitere Angaben zu deren Fluchtfahrzeug machen?

A5 bei Ober-Mörlen: Sprinter kracht in Sattelzug

Zwischen den Anschlussstellen Ober-Mörlen und Friedberg fuhr am Dienstagmorgen (06.06.23) gegen 4.30 Uhr auf der A5 ein Transporter auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Der 37-jährige Fahrer des weißen Renault Master erlitt im Rahmen der Kollision leichte Verletzungen; Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Nach bisherigem Erkenntnissen der Polizei war der 37-Jährige offenbar kurzzeitig eingeschlafen. Der 45 Jahre alte LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 28.000 Euro. Aufgrund des Trümmerfeldes sowie notwendiger Aufräumarbeiten mussten die beiden rechten Fahrstreifen in Richtung Frankfurt bis etwa 6 Uhr gesperrt werden.

Gedern: Rewe-Fassade beschmiert

Wie der Polizei am Montagmorgen (05.06.) mitgeteilt wurde, beschmierte ein Unbekannter die Fassade des Supermarktes Am Alten Bahnhof großflächig mit schwarzer Sprayfarbe und verursachte so Schäden in Höhe mehrerer Hundert Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürften die eine Fläche von fast 7x1m umfassenden Schmierereien bereits vor Freitag, 2.06. aufgebracht worden sein. Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Einbrecher haben es auf Kellerräume abgesehen

Seit Ende letzter Woche wurden der Polizei mittlerweile mehr als ein Dutzend Einbrüche in Kellerräume von einiger Mehrfamilienhäuser in Bad Nauheim gemeldet. Bislang unbekannte Straftäter hatten es hier unter anderem auf Ladekabel für E-Bikes abgesehen. In einigen Fällen erfolgte der Zugang in die Kelleretage durch zuvor aufgehebelte Haustüren; teilweise gelangten die Kriminellen über die mancherorts vorhandenen Tiefgaragen ins Gebäude. Die mit einiger Wahrscheinlichkeit in der Nacht auf Freitag (02.06.23) angegangenen Gebäude befinden sich im Höhenweg, am Kaiserberg, in der Danziger Straße, sowie in der Parkstraße.

Zwischen Sonntag- (04.06.23) und Montagnachmittag (05.06.23) kam es An den Streuobstwiesen sowie in der Jahnstraße zu weiteren, gleichgelagerten Taten. Dabei entwendeten Unbekannte aus einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses An den Streuobstwiesen ein etwa 5.000 Euro teures Fahrrad.

Die Friedberger Polizei ermittelt in den genannten Fällen wegen besonders schweren Einbruchs und bittet mögliche Zeugen darum, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wem sind an den genannten Örtlichkeiten seit letztem Donnerstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Ortenberg: Verbotene Flagge mitgeführt

Zeugen beobachteten am vergangenen Samstagabend (03.06., kurz vor 18 Uhr), wie eine Person mit um den Oberkörper gewickelter Hakenkreuzfahne den Fußweg entlang der Skateanlage lief. Eine Polizeistreife konnte die Person in der Umgebung nicht mehr antreffen. Bei diesem soll es sich den Angaben zufolge um einen schlanken, etwa 25 bis 35 Jahre alten und 170cm bis 180cm großen Mann handeln, der dunkelblaue Shorts und einen schwarz-rot-goldenen Schirm auf dem Kopf trug. Die Kripo in Friedberg ermittelt nun aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um Hinweise auf die beschriebene Person unter Tel. 06031/6010.

Nidda: Außentheke entwendet

Eine selbstgebaute, rund 300kg schwere Getränketheke entwendeten Diebe aus dem Außenbereich eines Cafés in der Straße "Unter der Stadt". Der aus Holzpaletten konstruierte Tresen muss aufgrund des hohen Eigengewichts mittels eines Fahrzeuges abtransportiert worden sein. Mögliche Zeugen, denen zwischen Montagnachmittag (17 Uhr) und Dienstagmorgen (7.15 Uhr) verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06042/9648-180 bei der Polizei in Nidda zu melden.

