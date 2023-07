POL-MG: Einbruch in Bäckerei

Mönchengladbach (ots) - Zwischen Montag, 3. Juli, 22 Uhr und Dienstag, 4. Juli, 9.40 Uhr ist es zu zwei Einbrüchen in Restaurants in der Mönchengladbacher Innenstadt gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 22 Uhr und 9 Uhr Zutritt zu einem Restaurant an der Postgasse. Sie durchsuchten den Kassen- und Thekenbereich und entwendeten einen dreistelligen Bargeldbetrag. An der Bismarckstraße verschafften sich die Täter zwischen 23.30 Uhr und 9.40 Uhr, ...

