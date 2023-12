POL-PPRP: ROADPOL - Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr vom 11.12.2023 bis zum 17.12.2023

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt. Eine Analyse der Verkehrsunfallzahlen im Polizeipräsidium Rheinpfalz verdeutlicht die Notwendigkeit von Kontrollmaßnahmen, um die Senkung der Verkehrsunfallzahlen und auch insbesondere der Anzahl der Unfälle mit Personenschäden zu erreichen.

Während die zurückliegenden Jahre 2020 und 2021 im Zeichen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens standen, näherte sich das Jahr 2022 wieder der uns bekannten "Vor-Corona-Normalität" an. Dies spiegelt sich auch in der Verkehrsunfallentwicklung wider. In Folge der Aufhebung beschränkender Maßnahmen im öffentlichen, privaten und beruflichen Leben nahm das Gesamtverkehrsaufkommen wieder spürbar zu, worin der wesentliche Grund für die ebenfalls wieder ansteigenden Gesamtverkehrsunfallzahlen liegen dürfte.

So zeigt die Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Rheinpfalz für das Jahr 2022 erstmals seit 2020 wieder einen Anstieg der Gesamtunfallzahlen. Lag der Wert im Jahr 2021 noch bei 26.903 Unfällen, wurden im Jahr 2022 28.709 Unfälle registriert. Erkennbar ist außerdem, dass Alkohol und Drogen weiterhin relevante Unfallursachen darstellen. Es kam im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz im Jahr 2022 zu insgesamt 623 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss (455 im Jahr 2021). Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen eine Drogenbeeinflussung unfallursächlich war, belief sich im Gesamtjahr 2022 auf 110 und blieb damit ähnlich hoch wie im Vorjahr (106 im Jahr 2021). Auch für das Jahr 2023 zeichnet sich ab, dass der Trend aus den Vorjahren fortgesetzt wird. Die Analyse der ersten drei Quartale des Jahres 2023 zeigt zwar, dass die Verkehrsunfälle unter der Einwirkung berauschender Mittel im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig sind, in der Langzeitbetrachtung aber immer noch über dem Niveau der Vorjahre liegen.

Vom 11. Dezember bis 17. Dezember 2023 finden daher im Rahmen der ROADPOL Kontrollwoche im Polizeipräsidium Rheinpfalz Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung und Verhinderung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Mit dieser Aktion wollen wir deutlich auf die Risiken im Straßenverkehr, die sich durch den Alkohol- und Drogeneinfluss ergeben, hinweisen und diese verstärkt in das öffentliche Bewusstsein rücken. Wer unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden. Lassen Sie daher immer Ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind. Vielen Betroffenen ist nicht bewusst, dass im Gegensatz zu Alkohol die konsumierte Droge noch mehrere Tage und abhängig von der Substanz, der Stoffwechseltätigkeit des Konsumenten und der Häufigkeit des Drogenkonsums sogar mehrere Wochen die Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen kann und in strafbarer Menge im Körper nachweisbar ist.

"Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!" So lautet der Slogan von ROADPOL, dem europaweiten Polizei-Netzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, mit dem Ziel die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Dabei koordiniert es, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor. Innerhalb dieses Kontrollverbundes finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter www.roadpol.eu .

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von rund 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

