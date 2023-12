Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Ludwigshafen (ots)

An der Einmündung Freiastraße/Ziegeleiweg missachtete eine 18-jährige Autofahrerin am 06.12.2023, gegen 08:00 Uhr, beim Abbiegen den Vorrang eines 15-jährigen Radfahrers, welcher den Radweg befuhr. Der Radfahrer stürzte durch die Kollision und wurde leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

