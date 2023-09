Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Unfall auf der Bokeler Straße

Bersenbrück (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der Bokeler Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Gegen 7.45 Uhr kam ein 18-Jähriger Seat Fahrer am Ende eine Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo zusammen. Bei der Kollision wurden drei Insassen, darunter der 18-jährige Seat Fahrer, seine 19-jährige Beifahrerin und die 30-jährige Fahrerin des Polos leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden vor Ort medizinisch betreut und von mehreren Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An die beiden Fahrzeugen sind erhebliche Schäden entstanden. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung. Während der Unfallaufnahme war die Bokeler Straße voll gesperrt. Hierdurch kam es zu lokalen Verkehrsbeeinträchtigungen.

