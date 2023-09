Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Keine Verletzten nach Brand in Mehrparteienhaus

Fürstenau (ots)

Am Dienstagmittag wählte ein 30-jähriger Fahrschullehrer den Notruf, nachdem er in der Jenaer Straße zufällig auf eine Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus aufmerksam wurde. Umgehend eilten Feuerwehr und Polizei zu der Einsatzadresse unweit der Potsdamer Straße. Bei Eintreffen stellten die Löschkräfte fest, dass das Feuer in einer Dachloggia ausgebrochen war. Die Bewohner des Hauses konnte sich allesamt unverletzt in Sicherheit bringen. Der Inhaber der betroffenen Wohnung war während des Ausbruchs nicht vor Ort. Durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Fürstenau, Schwagstorf und Ankum konnte das Feuer schließlich erfolgreich bekämpft werden. Es ist ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe entstanden. Die Polizei nahm noch während der Löschmaßnahmen die Ermittlungen zu der Brandursache auf und beschlagnahmte den unmittelbaren Brandort. Die Ermittlungen dauern an.

