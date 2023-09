Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Zeugen nach Tageswohnungseinbruch gesucht

Rieste (ots)

Zwischen Sonntagmittag (12 Uhr) und Sonntagnachmittag (15) sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Sögelner Straße eingebrochen. Mit einem Stein zerstörten die Einbrecher ein Fenster des Objekts zwischen den Einmündungen Am Rüschkamp und Enkelstrodtort. Im Innern durchwühlten die Täter anschließend sämtliche Räume und nahmen Bargeld und Schmuck an sich. Mit ihrer Beute machten sich die Diebe schließlich aus dem Staub. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt nun die Polizei aus Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell